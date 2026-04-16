◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（１６日・静岡）巨人は１６日、ファームリーグ・ハヤテ戦のスタメンを発表した。先発は山田龍聖投手（２５）。２１年ドラフト２位左腕は昨季、３月中旬から５月末までハヤテに派遣され、６月に支配下再昇格を勝ち取った。育成・坂本達也捕手とバッテリーを組む。打線は浅野翔吾外野手が「１番・右翼」、１５日の同戦で１号２ラン含む２安打２打点の三塚琉生外野手が「５番・一塁」で先発出