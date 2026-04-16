ナベヅルの越冬地・山口県周南市の八代盆地で昨年１２月に放鳥されたナベヅルのうちの１羽（雄）が、山口から約１０００キロ離れた中国・吉林省に降り立ったことが確認された。同市はこれまで７羽のナベヅルに発信器を付けて放ってきたが、大陸に渡ったことを確認できたのは初めて。同市によると、脚に取り付けた全地球測位システム（ＧＰＳ）の情報で把握した。この１羽は、今月１２日朝に島根県出雲市を飛び立ち、日本海上を