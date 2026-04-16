◆米大リーグドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が本拠地・メッツ戦で今季３度目の先発登板。６回２安打１失点１０奪三振と圧巻の投球を見せ、今季２勝目を挙げた。普段の登板時は二刀流として打席に立つが、この日はエンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来５年ぶりに投手に専念。１３日（同１４日）のメ