マンチェスター・シティに所属するガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョが、オンライン上で人種差別的嫌がらせを受けたようだ。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。セメニョはボーンマス在籍時の今シーズン開幕戦のリヴァプール戦でサポーターから人種差別的な嫌がらせを受け、アンソニー・テイラー主審が試合を一時中断する事態となっていたなか、今週初めに自身のインスタグラムのストーリーに送られてき