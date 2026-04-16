【北京＝吉永亜希子】中国の王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）は１５日、イランのアッバス・アラグチ外相と電話で会談し、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡について「沿岸国イランの主権や合法的な権利と利益は尊重されるべきだ」と語った。中国外務省が発表した。米国による封鎖を暗に批判したとみられる。王氏は、「国際的な航行の自由と安全は保障されるべきだ」とも述べ、イランによる事実上の海峡封鎖も支持しない