◆米大リーグドジャース８―２メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦で今季３度目の登板を果たし、６回２安打１０奪三振の内容で今季２勝目を挙げた。最速は１００・４マイル（約１６１・６キロ）。４回までの無失点投球で、日本人先発最長となる連続自責点０イニングは「３２回２／３」に更新。チームはメッツ