◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグSUBARU13―2JR北海道硬式野球クラブ（2026年4月16日大宮市民）JABA日立市長杯選抜野球大会で2連覇を狙うSUBARUが18安打13得点の猛攻を見せ、7回コールドで大勝発進した。「5番・三塁」で先発出場した中山琉唯捕手（23）は3安打2打点。中軸として強力打線をけん引した。「昨日（15日）は緊張しましたが、今日は特に気負うことなく、いつも通りプレーすることができました」公式