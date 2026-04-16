アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、イングランド代表MFデクラン・ライスを絶賛した。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグが15日に行われ、アーセナルはスポルティングと対戦。1−0で先勝して迎えたホームでの一戦は、最後まで得点を決めることはできなかったものの、ゴールを許すことなく、0−0で試合終了し、2試合合計1−0で準決勝に駒を進めた