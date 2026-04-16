元NGT48で女優の本間日陽（26）が、16日までにSNSを更新。グラビアオフショットを公開した。本間は発売中の「週刊プレイボーイ」で水着グラビアを飾っており、インスタグラムで「久しぶりのグラビアデジタル写真集も出ているので誌面とあわせてチェックよろしくお願いします過去イチ大人っぽいグラビアになってると思います」と、ビキニ姿のカットとともにアピールした。またXでも「オフショット」とつづり、黒のチューブトッ