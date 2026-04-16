チェーン店であれば、どの店舗でも価格が同じと考えている人もいるでしょう。しかし先日、「マクドナルドのメニューの価格が店舗によって違う」というSNSの投稿が話題となりました。 投稿では、羽田空港の店舗がクーポン適用後700円なのに対し、佐世保の店舗は590円と書かれており、大きな違いがあります。本記事では、そもそもなぜ二重価格が存在するのか、同じチェーンのメニューでも価格