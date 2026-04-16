20代などの若い頃に、取りあえず話題のNISA口座を開設したという人は多いのではないでしょうか。しかし、「投資は怖いし、まずは無理のない月3000円からにしよう」と少額でスタートし、そのまま10年も放置していませんか。 いざ30代になって証券口座を開き、「10年放置しても約46万円にしかなっていない……」と残念に感じるケースは珍しくありません。 もし勇気を出して、積立額を「月1万5000円」に設