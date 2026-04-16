パートで働いていて、年収を扶養の範囲内である120万円程度に調整しているという人は少なくないと思います。ただ、「もう少し働いて収入を増やしたい」と思い、年収130万円を超える働き方へのシフトを考えることもあるでしょう。 しかし、いわゆる「年収の壁」を超えると社会保険料の支払いが発生するため、「かえって手取りが減るのでは？」と不安になる人も多いです。さらに、近年は制度改正により「130万円の壁」