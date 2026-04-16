ＡＢＥＭＡの西澤由夏アナウンサー（３２）が１６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。婚活していたことを明かし、フォロワーを驚かせている。ＷＷＥのリポートのため渡米した西澤アナは「女性だけで渡米？とイミグレで疑われ、鍵のかかった厳重な箱にパスポートを入れられ、荷物検査でカラフルな衣装と渡す用の写真集が出てきて更に疑われ、なんとか入国できました…ラスベガスに来ています！」と予想外のハプニングに見舞われた