イクタは4月14日、「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」を発売した。「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」イメージ同商品は、パーケット特有のデザインを現代の住まいに心地よくなじむフローリングとして再構築した製品。左右の板を組み合わせたことによる約600mm角のパーケット調デザインが特徴となっており、チーク(税別9万円)、ウォー