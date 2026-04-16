マイナビはこのほど、ペットオーナーとトリミングサロンを最適につなぐマッチングサービス「HugWag(ハグワグ)」のペットオーナー向けアプリケーションをリリースした。HugWag○ペットオーナーとサロン双方の課題に対応子どもや同居家族に代わってペットを「家族の一員」として迎える価値観が広がっており、ペット関連市場やサービスへの関心も高まっている。一方で、ペットオーナーがトリミングサロンを選ぶ際には、各サロンの得意