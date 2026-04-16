ラッパーのスウィングスが、後輩BIG Naughtyによる過激なディス曲に対して反論した。去る4月15日、スウィングスは自身のSNSライブ配信を通じて、BIG Naughtyのディス曲に言及した。【写真】V6のMVに登場したスウィングスの元恋人これに先立ち同日、BIG Naughtyは自身のYouTubeチャンネルを通じて、スウィングスへのディス曲を公開した。同曲のなかでBIG Naughtyは、スウィングスからのスカウトを断った内容をはじめ、彼が運営する