【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの三上悠亜が4月14日、自身のInstagramを更新。久しぶりのヘアスタイルへのイメージチェンジを報告した。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「大人可愛い」ヘアチェンジで雰囲気一変◆三上悠亜、ヘアチェンジ報告三上は「久しぶりにミディアムにした この長さ好きなんだ」とコメント。腰のあたりまであるロングヘアからふんわりと巻いた肩下までのミディアムヘアにチェンジした新しいヘアスタ