5人組グループ・KEY TO LITが、きょう16日に発売のファッション誌『JELLY』（リアレーション）2026 春夏号表紙に登場する。2026年をもって創刊20周年を迎える同誌のアニバーサリーイヤーの幕開けとなる今号で「令和ギャルのNEW IDOL」として特集される。【写真】爽やか…ブルー基調のファッションで登場するKEY TO LIT誌面では5人の個性が光るファッションストーリーとロングインタビューを展開。彼らの「今」の勢いをそのまま