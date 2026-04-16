国立がん研究センター東病院で使用する医療機器をめぐり、医師に賄賂を送金した罪に問われた医療機器メーカーの元社長に対し、無罪が言い渡されました。医療機器メーカー「ゼオンメディカル」の元社長・柳田昇被告は2021年、自社の製品を他社より優先して使用してもらう目的で、国立がん研究センター東病院の肝胆膵内科の元医長におよそ168万円の賄賂を送金した罪に問われています。東京地裁は16日の判決で「賄賂の趣旨で送金した