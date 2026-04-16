お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。妻と花見中に見知らぬ女性に勘違いされたエピソードを明かした。お花見をテーマにトークを展開。田中は「こないだ奥さんと近所に。3分咲くらいの時に晴れてたから行ってきましたよ」と桜を見に行ったことを明かした。田中から少し離れた椅子で女性が桜の下で読書をしていたと