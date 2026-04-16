◇MLB ドジャース8-2メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)メッツがドジャースとの3連戦に全敗し、合計8連敗と調子を落としています。ドジャースはこの日、大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念での先発マウンドに登板。初回、2回と大谷選手に抑えられ三者凡退。2回にキム・ヘソン選手から2ランホームランを放たれ先制点を奪われます。直球160キロと出力全開の大谷選手に対し力が発揮できないメッツ打線。ようやく5回に2つの四球