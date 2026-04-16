◇ア・リーグホワイトソックス 3―8 レイズ（2026年4月15日シカゴ）今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でイタリア代表の4強入りに貢献したホワイトソックスのサム・アントナッチ内野手（23）がメジャーデビューを果たした。15日（日本時間16日）に本拠シカゴで行われたレイズ戦に「5番・二塁」で先発。第1打席でメジャー初安打を記録するなど3打数1安打1四球だった。全選手が背番号42を背負う「ジャッキー