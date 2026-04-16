「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が八回にダメ押しの４号グランドスラムを放った。投手専念出場となった大谷翔平の代役が真価を発揮した。２点リードの八回無死満塁。初球の浮いたチェンジアップを捉えると、打球は美しい放物線を描いてバックスクリーンに飛び込んだ。本拠地が熱狂する満塁弾。自身初の劇弾で一気にダメ押しした。ラッシングは今季、開幕から打撃