言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 記憶の奥底に眠っている語彙を鮮やかに呼び起こし、3つの言葉を完成させてみましょう。今回は、悠久の時を刻む歴史的な街道から、武勇を感じさせる古い呼称、そして内面的な変化を表す用語まで用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ち□□いじ□□んよ