全方位での快適性を追求スズキは、大型二輪のクロスオーバーバイク「GSX-S1000GX」の仕様を一部変更し、2026年4月23日から全国のスズキ「ETC2.0 車載器 標準搭載車 取扱店」にて発売します。GSX-S1000GXは、スポーツツアラーの性能とアドベンチャーバイクの要素を融合させたモデルです。デザインは、スーパースポーツを彷彿とさせるシャープなラインと、アップライトなライディングポジションを組み合わせることで、新しい可能