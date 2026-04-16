7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、きょう16日放送のMBS・TBS系『プレバト!!』（後7：00）に出演し、「俳句の才能査定ランキング」に挑む。【番組カット】かわいい！笑顔でTJポーズを決める川島如恵留今回は、「陶芸の才能ランキング」と「俳句の才能査定ランキング」が放送される。 「陶芸」「俳句」ともに、自身のキャリアや表現力を信じる実力者たちが勢ぞろい。 「陶芸」では、粘土彫刻家としての意地を見せるア