◇MLB ドジャース - メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのラッシング選手が8回に豪快な4号満塁弾を放ち、大谷翔平選手にかわるDH起用に応える一撃を放ちました。この日は大谷選手が投手専念で先発登板。代わりに7番・DHでラッシング選手が先発オーダーに入りました。その起用にこたえるように2回の第1打席では2塁打で先制点のチャンスメイクをすると、8回には無死満塁で第4打席をむかえ、初球のチェンジアップ