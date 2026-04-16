香港ジョッキークラブは２６日の香港チャンピオンズデーで騎乗する他国所属のジョッキーを１５日、発表した。ＪＲＡからはクイーンエリザベス２世Ｃに出走のマスカレードボールにクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝、チャンピオンズマイルに出走のジャンタルマンタルに川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が騎乗する。騎手（所属）馬名の順。◆チェアマンズスプリントプライズ（芝１２００メートル）コナー・ビーズリー