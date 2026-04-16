【モデルプレス＝2026/04/16】Snow Manの宮舘涼太が4月16日、都内で開催された「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let's Party！”」記者発表会に、関根勤、関根麻里とともに出席。スペシャルアクトへの意気込みを語った。【写真】Snow Manメンバー、カラコン＆短髪ビジュで雰囲気ガラリ◆宮舘涼太、きらびやかな装いで登場宮舘はゴールドのジャケットにブラックのパンツを合わせ、首元にはリボンをつけた装いで登場