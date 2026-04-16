【モデルプレス＝2026/04/16】CANDY TUNE（キャンディーチューン）の福山梨乃が4月15日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。欅坂46（現櫻坂46）のオーディションを受けていたことを明かした。【写真】紅白出場アイドルメンバー、欅坂最終選考で隣の席だった人物◆福山梨乃、欅坂46の最終選考に残っていた下積み時代について振り返った一同。福山は「中学生の頃から48さんグルー