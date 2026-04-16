俳優の松重豊（63）が16日、都内で行われたテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）、『孤独のグルメ』シリーズの記者会見に登壇。長年グルメドラマを続けてきた松重の体型維持の方法が明かされた。【写真】黒縁メガネにスーツ姿で会見に臨んだ松重豊今作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事