天皇皇后両陛下が「全国植樹祭」などに出席するため、5月16日から17日に愛媛県を訪問されると、宮内庁が発表しました。1日目は、羽田空港から特別機で松山空港に到着した後、大洲市の長浜高校の部活が運営する水族館に移動し、2018年7月の西日本豪雨の被災者と懇談される予定です。2日目は、砥部町の「とべ動物園」でホッキョクグマやオランウータンなどをご覧になります。その後、松山市の総合運動公園で「第76回全国植樹祭」に出