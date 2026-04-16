プロ野球・楽天は16日、青野拓海選手が14日に都内の病院で「左外傷性肩関節脱臼に対する鏡視下Bankart修復術」を受けたことを発表しました。青野選手は2023年のドラフト8位で楽天に入団。ここまで1軍出場はありません。今季はファームで12試合に出場し打率.318、5打点を記録していました。なお、手術後は今後の回復状況を見て復帰を目指すとのことです。