世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。4月14日（火）に放送された同番組で、永野、くるま（令和ロマン）、三谷紬アナウンサーが、大成功で幕を閉じた番組初のイベントについて振り返った。イベントで大興奮した永野は、ある観客の女性に「謝りたい」ことがあるそうで…。【映像】「アドレナリンが止まんないの！」イベントで