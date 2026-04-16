京極運輸商事は反発している。東京証券取引所が４月１５日の取引終了後に、同社株の監理銘柄（確認中）の指定を１６日付で解除すると発表したことが好感されている。東証スタンダード市場における上場維持基準の「流通株式時価総額」「流通株式比率」基準について適合しない状態となり、改善期間の終了時点で適合が確認できていなかったことから４月１日付けで監理銘柄（確認中）に指定されていたが、２６年３月期末時点で