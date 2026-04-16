ハーモニック・ドライブ・システムズが一時４２５円高の４７７５円に買われたほか、ファナック、平田機工、菊池製作所などロボット関連株が動兆しきりとなっている。 前日に米エヌビディア＜NVDA＞と半導体設計ケイデンス・デザイン・システムズがロボット工学向けＡＩ開発で提携することを明らかにしたと伝わった。ロボットシステム分野の全方位で協力する方針を示し、マーケットの注目を呼んだ。かねてからエ