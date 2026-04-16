データセクション [東証Ｇ] が4月16日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の29.7億円の黒字→34.5億円の黒字(前の期は6.1億円の赤字)に16.3％上方修正し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の44億円の黒字→48.8億円の黒字(前年同期は3.8億円の赤字)に11.0％