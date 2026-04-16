２人組デュオ・ゆずの北川悠仁の母が７日になくなったことが１６日までに分かった。ゆずの公式サイトなどで発表された。ゆずの公式サイトでは「北川悠仁の母が、２０２６年４月７日に永眠いたしました。生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。葬儀・告別式は近親者で滞りなく執り行われたとも記されている。北川の母が教主を務める「かむながらのみち」の公式サイト