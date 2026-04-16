この春からスタートしたフジテレビの生放送バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜後7：00〜9：00）の第3回が、14日に放送された。MCを務めるお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政は、自身のSNSで「テレビ史に残るくらい面白くない瞬間がありました！」と異例のアピールをしている。屋敷「テレビ史に残るくらい面白くない瞬間がありました！」（TVerリンクも）本番組はいま最もホットな