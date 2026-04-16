元フジテレビの永島優美アナウンサー（３４）が１６日、横浜市内で行われた「アイ工務店新ＣＭ発表会」に出席。２歳のまな娘の子育てに奮闘する中、元サッカー日本代表ＦＷの父・永島昭浩氏（６２）に対して「父だけは信用ならん」と思いを語った。フリーに転身して初のＣＭ出演に「とても緊張した」と感想を語った永島。仕事と子育てを両立する多忙な日々にも「子育てで大事にしていることは、すべて楽しむこと。皆さん『子