アフリカ4カ国歴訪中にアルジェリアの大統領官邸に到着したローマ教皇レオ14世＝13日/Luca Zennaro/Pool/Reuters（CNN）2024年米大統領選におけるトランプ大統領の勝利に、キリスト教カトリックほど重要な役割を果たした層はほとんどない。カトリックの投票は通常ほぼ半々に割れるものだが、データによるとトランプ氏はカトリック票の55〜59％を獲得した。この割合は、過去数十年の大統領候補の中で最大だったとみられる。それから