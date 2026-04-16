「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が先発し、６回１失点。３年ぶりの２桁Ｋとなる毎回の１０奪三振をマークし、２勝目を手にした。規定投球回にも到達し、防御率０・５０でリーグトップに躍り出た。５年ぶり投手専念出場となったマウンド。立ち上がりから抜群の安定感は揺るがなかった。初回、二回と三者凡退。三回に１死から初安打となる二塁打を浴びるも、ファムを空振り三振。