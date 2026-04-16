チームみらいの安野貴博党首は16日の記者会見で、国会の党首討論への参加資格の要件をを満たすことになったと明らかにした。党首討論の参加条件は、衆院か参院のいずれかで10人以上いる会派で、党首自身が国家基本政策委員会の委員であること。みらいは衆院で11人いるが、これまで党首の安野氏が参院の国家基本政策委員会に所属していなかった。今回安野氏が委員となったことで、党首討論に参加できる見通しとなった。安野氏は「参