松重豊（63）が16日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で会見し、テレビ東京系主演ドラマ「孤独のグルメSeason11」（金曜深夜0時12分）を通して感じる物価高について語った。輸入雑貨商を営む主人公、井之頭五郎の至福の食事時間を描くグルメドキュメンタリードラマ。2012年の放送開始から14年。「大変だったこと」を聞かれると「いま撮影の真っ最中なのですが、インフレが大変だなと」と即答。「飲食にかかるお金が3、4年前とは