秋元康氏総合プロデュースのガールズグループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ」が１５日、ブレックスアリーナ宇都宮で行われたプロバスケットリーグＢ．ＬＥＡＧＵＥＢ１・宇都宮ブレックスｖｓ大阪エヴェッサ戦のハーフタイムショーに初登場。バスケにちなんで自身の楽曲「３秒ルール」と最新曲「君の居場所、僕の居場所」を披露し、ブースターの熱気に寄り添う形で会場を盛り上げた。バスケ歴９年の新野楓果は「バスケが大好きな私は