松木玖生が立役者、サウサンプトンの昇格争いが白熱イングランド2部サウサンプトンに所属する22歳の日本人MF松木玖生は、現地時間4月14日に行われたリーグ第43節のブラックバーン戦（3-0）に先発出場した。鮮やかなスルーパスで先制ゴールの起点となり、チームの快勝に大きく貢献。カナダメディア「Canadian Soccer Daily」は「松木玖生が早い段階でスペースを見つけ出した」と、その卓越した視野とパスの精度を高く評価している