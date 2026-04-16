身近な人との何気ないやり取りの中で、「あれ？」と違和感を覚えたことはありませんか。友人A子は、近くに住む義妹Rと子ども同士を遊ばせる仲でした。ある日、「うちにおいでよ」と誘われ、娘を連れて遊びに行くことに。家に着いたRは、「くつろいでてね」と笑いかけてくれました。ほっと一息ついた、その直後――。A子は、思いがけない“ズレ”に気づくことになります。今回は、その体験を通して見えてきた、人との距離