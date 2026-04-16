タレントのスマイリーキクチさんが2026年4月15日にXを更新。京都府南丹市で発生した11歳男児死体遺棄事件に言及。数年前に南丹市で講演を行ったことを明かし、「地域の方々はみんな優しかった」と振り返った。「だから今も信じられない」京都府南丹市で3月23日から11歳の男の子が行方不明となっていたこの事件。男児は13日に市内の山林で発見され、16日には男児の父親が死体遺棄容疑で逮捕された。キクチさんは16日にXで「南丹市で