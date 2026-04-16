◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第３日▽国学院大３―１立正大（１６日・神宮）国学院大が接戦を制して立正大との対戦成績を２勝１敗とし、２つ目の勝ち点を挙げた。１―１の２回裏に８番・佐藤大空（だいあ）中堅手（４年＝修徳）の左越えソロ本塁打で勝ち越し。７回にはスクイズで３点目を挙げ、先発の藤本士生（しせい）投手（３年＝土浦日大）が１失点完投でリードを守り切った。決勝弾の佐藤は、今春から先発メンバー