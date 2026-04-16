北米で骨製の古代サイコロが発見され、ギャンブルの歴史は少なくとも1万2000年前にまでさかのぼることが判明した。米コロラド州立大学の研究チームは、グレートプレーンズ西部で印の刻まれた骨片を特定。これにより運を競うゲームの起源は従来の定説より6000年以上も古い時代へと更新された。 これらの遺物は最終氷河期の終わりに遡るものであり、カジノが存在するはるか以前から、先史時代の人々は